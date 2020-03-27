Боня рассказала, как испортила себе лицо в молодости

Москва, 27 марта. Телеведущая Виктория Боня призналась, что в молодости испортила себе лицо так называемыми «уколами красоты». По ее словам, все искусственные методы поддержания красоты в конечном итоге оборачиваются для дам серьезными проблемами.

«Когда мне было 26, я закалывала себе носогубные складки гелем. В итоге, мне испортили лицо. Это все потом скатывалось, превращалось в мешки. Позже я поняла, что кроме собственных мышц ничего не будет так держать и придавать красивый молодой вид моим глазам и коже», — рассказала Боня.

Теперь телеведущая ратует за гимнастику для лица, которая позволяет добиться потрясающих результатов без всякой химии. Поскольку девушка сидит в самоизоляции на карантине, она проводит трансляции с упражнениями.

Ранее Виктория Боня ответила на комментарии своих подписчиков в Instagram, которые заподозрили ее в чрезмерной любви к Photoshop. Расстроенные поклонники заявили, что телеведущая, которая пропагандирует красоту, естественность и спорт, не только уменьшила толщину руки, но и попробовала скрыть свой возраст, отредактировав кожу. Девушка заявила, что никак не редактировала снимок, а некоторую неестественность фотографии объяснила упавшей тенью.

Виктория Боня — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», теле- и радиоведущая. В 2001 году представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля».