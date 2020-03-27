Захарова назвала абсурдными обвинения США в адрес Мадуро

Москва, 27 марта. Россия удивлена обвинениями Вашингтона в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро о якобы его причастности к наркоторговле, подобные обвинения абсурдны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Следуя установке на свержение законных венесуэльских властей, а это никто и не скрывал, юстиция США также пообещала крупную сумму за информацию, которая якобы помогла бы арестовать президента Мадуро и других представителей высшего руководства Венесуэлы», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД, подобные заявления звучат «абсурдно и дико».

Ранее Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководство страны в якобы причастности к наркоторговле. Американские власти установили награду за Мадуро в 15 млн долларов, а за других представителей руководства Венесуэлы — 10 млн долларов.

Как передают «Известия», обвинения были выдвинуты также против экс-главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, главы национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо Рондона, вице-президента по вопросам экономики и финансов Тарека эль-Айссами и генерал-майора в отставке Кливера Алькала Кордонеса.

Напомним, что в Венесуэле с прошлого года начались протесты против президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Западные страны, включая США, признали Гуайдо. Легитимность Николаса Мадуро на посту президента признают Китай, Россия, Турция и ряд других государств.