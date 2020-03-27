Миро составила список знаменитостей, которых Лещенко мог заразить коронавирусом

Москва, 27 марта. Блогер Лена Миро считает, что госпитализированный с коронавирусом эстрадный певец Лев Лещенко мог заразить десятки звезд российского шоу-бизнеса.

Ранее стало известно, что у певца Льва Лещенко диагностирована коронавирусная инфекция. При этом зараженный коронавирусом Лещенко 10 марта присутствовал на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, на котором также было большое количество российских звезд.

Позднее Лев Лещенко отправился на съемки ток-шоу Андрея Малахова. Миро уверена, что исполнитель «целовался» со всеми и разносил инфекцию.

«19 марта Лещенко приперся к Малахову, где в окружении Укупника, Рубальской, Хазанова рассказывал всем, что в коронавирус не верит», — отметила блогер.

Кроме того, Миро опубликовала фотографии с мероприятий, в которых принимал участие Лев Лещенко. На снимках можно увидеть Валерия Леонтьева, Игоря Крутого, Алсу и других звезд российского шоу-бизнеса. Кроме того, на мероприятии присутствовал певец Игорь Николаев, которого 26 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус.

«На очереди, как я понимаю, все остальные», — добавила Миро.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса - SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 530 тысяч человек. От вируса погибло 24 тысячи человек.

В России зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 человек полностью выздоровели после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.