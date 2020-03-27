Русские автостопщики обратились к ФАН с просьбой эвакуировать их из Мавритании

Трое российских путешественников оказались запертыми в африканской Мавритании из-за охватившей мир эпидемии коронавируса. Евгения Титович, Денис Бурханов и Валерия Скутина связались с корреспондентом Федерального агентства новостей и передали просьбу об эвакуации.

Евгения из Красноярска (ей 28 лет), Денис из Стрежневого (ему 24 года) и Валерия (ей 22 года) путешествуют по Африке более трех месяцев, преимущественно автостопом. Последние три недели они провели без связи: работали по волонтерский программе в оазисе Тиржит и не выходили в Сеть.

18 марта ребята приехали в город и, когда вышли на связь с миром, обнаружили, что мир накрыла пандемия, границы закрываются, а Мавритания уже закрыла авиасообщение. Российское посольство помогло им в экстренные сроки оформить визу в Сенегал, чтобы улететь турецкими авиалиниями, даже снабдило масками, водой, витаминами, антибактериальными средствами, но прорваться через границы даже с готовыми визами путешественники не успели.

Как рассказала ФАН Валерия Скутина, сейчас они живут у друзей в столице Мавритании Нуакшот, и с каждым днем в городе становится все опаснее.

«Нам не предоставляют никакое жилье и другую материальную помощь в питании. Местные нас боятся, отказываются у себя принимать, а однажды нас не впустили в магазин, — говорит Валерия. — На улице на нас иногда кричат. Кроме того, мы опасаемся, что скоро будут кончаться продукты, потому что здесь все привозное».

Деньги у россиян тоже кончаются, да и банки страны скоро могут прекратить работу. И, конечно же, ребята боятся подцепить тот самый коронавирус, учитывая то, что медицина в Мавритании на крайне низком уровне. Случай коронавируса уже был подтвержден в стране 14 марта, на момент публикации в Мавритании зафиксировано три случая заражения.

«Здесь все едят из одной тарелки руками, поэтому вирус будет распространяться очень быстро, — считает Скутина. — Что заболевших только трое — это маловероятно, потому что из них два туриста, а один местный. Это значит, что местный уже заразил всю семью, а они — другие семьи и так далее… А у нас даже нет возможности купить билет и улететь отсюда!»

Дело осложняется тем, что 2 апреля у путешественников заканчивается виза, продлевать ее местные власти отказались даже в присутствии представителя российского посольства.

«Нам сказали в полиции, что сейчас никто не работает и вообще сейчас не до нас, — рассказывает девушка. — Нас уверяют в том, что продление не так важно, но мы знаем, что за это на выезде нам могут выписать штраф или еще хуже — по истечению срока посадить в иммиграционную тюрьму за нелегальное пребывание».

По словам Валерии, МИД РФ в курсе ситуации, консул упомянул, что идут переговоры о специальном коридоре для эвакуации через Марокко, но больше с путешественниками никто не связывался. Со следующего понедельника все города Мавритании закроют, выехать можно будет только по спецпропускам, начнется комендантский час 24/7.

«Мы надеемся на любую помощь от государства: материальную, но лучше, конечно, эвакуацию», — говорит Валерия.

Федеральное агентство новостей уже передало историю Евгении Титович, Дениса Бурханова и Валерии Скутиной в МИД, в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, а также в Международный комитет по защите прав человека.