2020 год без Олимпиады. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Саммит G20 онлайн В мире идет необъявленная война против неуловимого мстителя. Человечество отчаянно сражается с коронавирусом. Его имя Covid-19 гремит повсюду. Он оставил свои грязные отпечатки более чем в 190 странах. Число заболевших на планете уже около полумиллиона! Напасть не щадит ни принцев, ни нищих: на днях коронавирус обнаружили у наследника британского престола Чарльза, неугомонная эко-активистка Грета Тунберг жалуется на похожие симптомы. Повальный коронапсихоз! Даже экстренно созванный саммит G20 прошел по законам вселенского карантина — онлайн. Формат видеоконференции поддержала и Россия. Нашу страну представил Владимир Путин, накануне обратившийся к россиянам в связи с новыми вызовами Covid-19. Президент предложил свой план борьбы с мировым злом и путь к восстановлению рухнувшей экономики. Среди первоочередных мер — создание «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций, введение моратория на ограничения по товарам и на транзакции, объединение усилий для создания вакцины от коронавируса как можно оперативнее — время не ждет. И, главное: пострадавшей от набегов Covid-19 планете нужна своеобразная касса взаимопомощи. «Сейчас вообще крайне важно обеспечить доступ к финансированию для стран, которые испытывают потребности в ресурсах, особенно имею в виду страны, которые затронули эти кризисные явления и пандемия. В этой связи можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами центральных банков – эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любому члену МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок», — заявил российский лидер. «Под знаменем борьбы с коронавирусом соединяйтесь!» — с почти пролетарским лозунгом ко всем странам обратился и генсек ООН Антониу Гуттериш. Он призвал лидеров «большой двадцатки» отказаться от санкций и пошлин в сфере торговли, которые влияют на доставку лекарств и медицинского оборудования. И это один из ключевых вопросов повестки саммита G20. Внеплановый форум под председательством Саудовской Аравии созван исключительно для обсуждения мер против пандемии Covid-19. К виртуальной встрече в верхах «Группы двадцати» присоединились лидеры Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии, а также представители девяти международных организаций. На войне как на войне: главное — выступить единым фронтом, положить конец геополитическим склокам и одним махом убить коронавирусного дракона. А для этого кулак нужен сильный. Поодиночке с таким монстром уже не совладать.

Россия помогает Италии «Grazie, Putin!» — итальянцы благодарят российского президента за помощь в разгар коронавируcной пандемии. Наш лидер во время телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал, что Россия не оставит многострадальную Италию один на один с мировой заразой. И слово свое сдержал. Москва направила на Апеннинский полуостров 15 военно-транспортных самолетов Ил-76. На борту — бесценный по нынешним меркам груз: мобильная техника для диагностики и дезинфекции. На коробках наклейки «Из России с любовью». Но главное в этом спасительном десанте — элита российской армии: порядка ста вирусологов и эпидемиологов. Наши специалисты будут работать в Ломбардии. Этот северный регион едва ли не больше всех в стране пострадал от коронавируса. «Отправка войск РХБ защиты и техники в Италии никак не скажется на боевой способности войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, в другой местности, в интересах целого государства», — отметил начальник войск РХБ защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Помощь для борьбы с Covid-19 пришла, откуда и не ждали. Из России и Китая. Что просто взбесило собратьев по НАТО и Евросоюзу! Причем, последний в разгар пандемии шарахается от Италии, как от чумы. На просьбу Рима поддержать в беде Брюссель предательски молчит. Некогда туристическая Мекка ЕС и по совместительству курица, несущая золотые яйца, попала в немилость брезгливой мачехи Европы, как только Италия оказалась впереди планеты всей по количеству летальных исходов от коронавируса и возглавила европейский антирейтинг зараженных уханьской пневмонией. Их число в республике уже превышает 80 000 человек, в то время как жертвами стали свыше 8 000. Печальную тройку планетарного масштаба теперь возглавляют США, неожиданно обогнавшие Китай и Италию. В Новом Свете неутешительный диагноз услышали более 85 000 человек. Весьма симптоматично началась великая коронавирусная депрессия в американской экономике. Температура в обществе накануне президентских выборов зашкаливает. И в столь отчаянный момент Россия готова протянуть руку помощи Штатам. Если это будет необходимо. С таким предложением выступил посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, пандемия — это глобальная угроза, справиться с которой можно лишь сообща. Дипломат напомнил, что российские тест-системы по диагностике вируса уже переданы Ирану, Италии и Китаю. Вот и США говорим: «Не валяй дурака, Америка! Нужна поддержка — обращайся!». Тут уже не до гибридной войны и пещерной русофобии, остаться бы в живых. Вирусный апокалипсис волей-неволей напомнил о вечной истине: все люди — братья, вне зависимости от исторически сложившихся антипатий и политических разногласий.

Олимпиаду-2020 перенесли из-за коронавируса Коронавирус ведет себя по-чемпионски, но исключительно со знаком «минус», ставя сплошные антирекорды. Новое мировое зло продолжило подрывное дело допинговых скандалов. И все-таки лишило болельщиков летней Олимпиады в Токио. На фоне пандемии вселенского масштаба игры-2020 пришлось перенести на неопределенный срок. Ведь пока неизвестно, доколе Covid-19 будет править бал на планете Земля. Такое в мировой истории впервые! Конечно, Олимпийские игры отменяли из-за войн, но никогда в большой спорт столь беспардонно не вмешивались всякие там вирусы и прочие вурдалаки. Конкретных дат Международный олимпийский комитет не назвал, но решил, что турнир пройдет не позднее лета следующего года. Долгожданная Олимпиада должна была стартовать 24 июля под традиционным лозунгом «Быстрее, выше, сильнее». Но зараза оказалась ловчее его величества спорта. В патовой ситуации о переносе олимпиады МОК попросил премьер-министр Японии Синдзо Абе. Он со «свойственным» самураям оптимизмом заявил, что Токио во что бы то ни стало проведет Олимпийские и Паралимпийские игры в знак победы над коронавирусом. Президент МОК Томас Бах здравую идею поддержал. «Лидеры согласились, что Олимпийские игры в Токио могут выступить лучом надежды для мира в это сложное время, а Олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором сейчас оказался мир. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Было также решено, что Игры сохранят название — Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио-2020», — заявил премьер-министр Синдзо Абе. Слухи о переносе Олимпиады и Паралимпиады в мировом спортивном закулисье бродили несколько месяцев. Ряд отборочных турниров уже был сорван, да и сами атлеты готовились к невеселым стартам в подвешенном состоянии. А тут еще и крупнейшие сборные США, Канады, Германии, Австралии и других мировых титанов призвали повременить с соревнованиями. В итоге, голос мирового спорта был услышан. Эстафета олимпийского огня остановлена. Российские стоики духом не пали. О чем и заявили на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» с участием спортивных федераций. Председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников с решением МОК солидарен. Здоровье в разгар пандемии коронавируса важнее. А проводить игры без зрителей, как предлагалось ранее, для спорта — вариант явно проигрышный. «Речь идет о жизни не только спортсменов, если бы это касалось спортсменов, и зрителей. Но проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в такой ситуации, конечно, в принципе нелогично. Мы понимаем, что такое провести открытие Олимпийских и Паралимпийских игр без зрителей. Как организовать серьезную программу по всем спортивным дисциплинам, по видам спорта без зрителей, без серьезной подготовки по безопасности, по логистике, это невозможно. Сейчас в Японии, вы же понимаете, все на карантине», — отметил председатель регионального отделения Паралимпийского комитета в России Сергей Гутников. Теперь у потенциальных чемпионов — как минимум дополнительный год для тренировок, не исключено, что и в домашних условиях, по правилам игры всемирного карантина.