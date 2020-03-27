Рим, 27 марта. За минувшие сутки от коронавируса в Италии скончались 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

«К сожалению, скончались 969 человек», — сообщил комиссар.

Отмечается, что это самое большое количество смертей за весь период распространения заболевания во всем мире. В общей сложности, более 9,1 тыс. итальянцев стали жертвами коронавируса.

Предыдущий антирекорд в Италии был зафиксирован 21 марта, когда от вируса скончались 793 жителя страны.

Согласно данным Аркури, за последние сутки выздоровели 589 пациентов, общее число поборовших заболевание в Италии приближается к 11 тыс. Всего в стране находится около 66,4 тыс. инфицированных.

Ранее стало известно, что итальянский дом моды Armani переоборудует производство в стране, обеспечив пошив медицинских халатов для врачей, передают «Известия». Как сообщают представители компании, халаты будут предназначаться для индивидуальной защиты медиков, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».