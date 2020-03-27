Папа Римский поддержал заразившуюся коронавирусом российскую певицу Касьян

Москва, 27 марта. Российская оперная певица Светлана Касьян попала в больницу с коронавирусом и воспалением легких. Об этом в пятницу сообщил муж девушки Леонид Севастьянов, который возглавляет Всемирный союз староверов.

«Уже сейчас у Светланы двустороннее воспаление легких», — рассказал он «Интерфаксу».

По его словам, Касьян заразилась после посещения храма, где она общалась с прихожанами, один из которых оказался носителем вируса. Супруг певицы призвал россиян оставаться дома и по возможности не выходить на улицу.

Севастьянов добавил, что их семья получила письмо со словами поддержки от папы римского Франциска. Отметим, что глава Римско-католической церкви является поклонником таланта Касьян и неоднократно высоко отзывался о ее пении. Касьян даже была включена в папский орден Святого Сильвестра.

Это первый случай смерти известного человека от коронавируса. На сегодняшний день опасная инфекция выявлена у князя Монако Альбера II, президента Бразилии Жаира Болсонару, тренера футбольного клуба «Арсенал» Микеля Артеты, английской актрисы Индиры Вармы (Эллария Сэнд в «Игре престолов»), норвежского актера Кристофера Хивью (Тормунд в «Игре престолов»), американского актера Тома Хэнкса, британского актера Идриса Эльбы и украинской актрисы Ольги Куриленко.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.