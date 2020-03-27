ВОЗ: Более полумиллиона человек в мире заражены коронавирусом

Москва, 27 марта. В мире выявлено более 500 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил журналистам гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

«В настоящее время зарегистрировано более полумиллиона подтвержденных случаев COVID-19 и более 20 тыс. смертей», — цитирует RT главу ВОЗ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах, передает «Газета.ру». 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России зафиксировано 1036 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 45 человек. Вечером в пятницу стало известно, что четвертый пациент с диагнозом коронавирус умер в Москве. Это 65-летняя женщина, у которой после перенесенного онкологического заболевания не было ни одного легкого. После того, когда она поступила в больницу, медики подтвердили левостороннюю пневмонию.

Ранее в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выходная неделя с 28 марта по 5 апреля была предоставлена гражданам для того, чтобы минимизировать контакты. Он подчеркнул, что даже во время распространения ОРВИ и гриппа учебные заведения закрываются на карантин не для отдыха, а для снижения контактов. Также министр призвал россиян воздержаться от поездок в санатории.