Сирия, 28 марта. Протурецкие боевики арестовали пять человек в городе Африн. Турция провела поисково-разведывательные работы в зоне операции «Источник мира». ВС Ирака обследовали пустынные районы провинции Аль-Анбар, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с террористами в южной части Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: арестовали пять человек в городе Африн на северо-западе Алеппо; провела поисково-разведывательные работы в зоне операции «Источник мира».

ВС Ирака: обследовали районы иракской провинции Аль-Анбар, граничащей с сирийским Дейр-эз-Зором, с целью выявления «спящих ячеек» ИГ1.

Провинция Алеппо

Члены протурецких формирований продолжают терроризировать мирное население северо-западных районов Алеппо. Боевики вынуждают жителей покидать свои дома, чтобы передать их террористам, прибывающим из Идлиба. С целью выжить коренное население союзники Турции прибегли к арестам. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает об аресте пяти человек, проживающих в городе Африн. Отмечается, что им были предъявлены различные обвинения. О местонахождении задержанных на данный момент ничего неизвестно. Напомним, несколько дней назад также поступали данные о похищении в Африне молодого человека.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в южной части региона вновь отмечаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками вооруженных группировок. Противоборствующие стороны обмениваются ударами недалеко от населенных пунктов Ихсим, Аль-Бара, Сфухон. Накануне в этом районе также фиксировались перестрелки. Напомним, террористы, отряды которых базируются здесь, отказались признать российско-турецкие соглашения от 5 марта, в рамках которых в зоне деэскалации Идлиб был введен режим прекращения огня.

Провинция Ракка

Министерство национальной обороны Турции сообщило о ходе поисково-разведывательных работ в зоне операции «Источник мира». Согласно информации, опубликованной на официальном Twitter-канале оборонного ведомства (tcsavunma), во время обследования приграничных районов на севере САР были обнаружены три противотанковые мины, 38 мин «Клеймор» и пять килограмм взрывчатых веществ. Все боеприпасы благополучно уничтожены.

Напомним, до октября прошлого года территории на границе САР и Турецкой Республики находились в оккупации курдских бандгрупп. В рамках меморандума о взаимопонимании Турции и РФ на севере страны была сформирована безопасная зона глубиной в 32 километра, которая контролируется турецкими войсками и их союзниками. Однако перед отводом своих отрядов курдские боевики заминировали эти районы.

Ирак

Агентство новостей Press Iraq сообщает о том, что в провинции Аль-Анбар, граничащей с Сирией, прошла спецоперация, направленная на выявление так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Правительственные подразделения обследовали пустынные районы на западе региона, в которых могут скрываться подпольные группы террористической группировки. Информации о результатах проведенных обысков пока не поступало. Напомним, несмотря на то, что о завершении зачистки территорий провинции было объявлено еще в конце 2017 года, время от времени здесь все еще происходят вылазки террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.