Мурашко призвал россиян минимизировать контакты на выходной неделе

Москва, 27 марта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выходная неделя с 28 марта по 5 апреля была предоставлена гражданам для того, чтобы минимизировать контакты, передает KP.RU.

«Поскольку основной пусть передачи воздушно-капельный, и хотя общение в обычной жизни приносит нам радость, сейчас точно не доставит нам здоровье», — отметил глава Минздрава во время прямого эфира на канале KP.RU в TikTok.

Мурашко подчеркнул, что даже во время распространения ОРВИ и гриппа учебные заведения закрываются на карантин не для отдыха, а для снижения контактов. Также министр призвал россиян воздержаться от поездок в санатории.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. Жителям страны рекомендуется оставаться дома, при этом, их зарплата будет сохранена.

Ранее Михаил Мурашко сообщал, что в России будет создана новая тест-система на определение коронавируса. Министр подчеркнул, что разработка уже прошла испытания, идет процесс оформления необходимых документов.

Отметим, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.