Минобороны РФ ответило на заявление НАТО о «нарушениях» ВКС РФ в небе над Балтикой

Москва, 27 марта. Минобороны РФ опровергло заявления НАТО о якобы «перехвате» российского военного самолет в небе над Балтийским морем.

В ведомстве отметили, что российский военно-транспортный Ан-26 совершил полет над нейтральными водами Балтийского моря в районе Калининградской области. При этом российский Ан-26 не нарушал воздушное пространство другого государства.

«Полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

Ранее в НАТО заявили, что самолеты ВВС Бельгии, задействованные в миссии воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе Балтийского моря, перехватили российский военный самолет, который якобы «не соблюдал международные нормы безопасности».

Руководство Североатлантического альянса не первый раз пытается обвинить Россию в «не соблюдении международных норм безопасности». При этом НАТО продолжает наращивать военный контингент у границ России. Власти государств Балтийского региона регулярно наращивают оборонные расходы, а также призывают НАТО увеличить присутствие военных альянса в регионе, обосновывая это растущей «российской угрозой».

Москва неоднократно указывала, что расширение НАТО в сторону российских границ ведет к переформатированию европейской архитектуры безопасности. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, укрепление военного потенциала НАТО у границ РФ представляет угрозу безопасности в Европе. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что действия НАТО у границ РФ направлены на подрыв «военного паритета», который формировался десятилетиями.