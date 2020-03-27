Вирусолог Викулов призвал россиян не ездить на дачу во время карантина

Москва, 27 марта. Глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал россиян не ездить на дачу во время карантина. По его словам, дачники могут столкнуться с целым рядом серьезных проблем.

Во-первых, в случае ухудшения самочувствия медицинскую помощь оказать будет некому. Во-вторых, возвращение в город может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона.

«Мы пока не знаем, как поменяется ситуация. Это два важных фактора. Не стоит забывать и об инкубационном периоде. Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов», — отметил Викулов в эфире радио «Говорит Москва».

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за эпидемии коронавируса. Глава государства призвал всех россиян проявить сознательность и посидеть дома. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился на время длинных выходных закрыть все культурно-досуговые учреждения, чтобы у людей не было соблазна гулять.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.