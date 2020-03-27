Врачи возмущены легкомысленным отношением россиян к карантину

Москва, 27 марта. Врачи не скрывают удивления и возмущения поведением россиян, которые и не думают соблюдать карантинные меры в условиях пандемии коронавируса.

Ожидается, что в скорое время Госдума РФ рассмотрит введение штрафа за нарушение карантина во время пандемии COVID-19. Несмотря на 26,3 тыс. жертв вируса по всему миру, многие продолжают вести обычный образ жизни. Пенсионеры катаются в автобусах, и не думая о соблюдении дистанции, дети играют на площадках, в кафе много посетителей.

«Если честно, я совершенно не понимаю, что происходит — почему такое пренебрежительное, наплевательское отношение и к собственному здоровью, и к здоровью своих близких? Истерик не надо. И паники тоже не нужно. Но элементарные меры безопасности соблюдать следует!» — цитирует «Царьград» заслуженного врача РФ, заведующего отделением терапии горбольницы №4 Ростова-на-Дону Станислава Затонского.

Врач удивлен тем фактом, что на улицах не встретил никого в медицинской маске, а в очередях в магазинах люди «стоят плотно, друг за дружкой, чуть не прижимаются».

«Хочется заорать: «Вы что, действительно ничего не понимаете или притворяетесь?» — возмущается специалист.

Он напомнил, что самоизоляция необходима, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором медики не смогут оказать помощь всем нуждающимся. В таком случае им придется делать выбор: кого спасать. И выбор делается в пользу больных средней тяжести. Пожилых тяжелобольных людей с хроническими заболеваниями оставят умирать в палатах, потому что им уже не помочь.

«Поэтому, не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестер и те аппараты искусственной вентиляции легких, которые могли быть потрачены на их спасение», — обращается к россиянам врач.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах, передает «Газета.ру». 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным на 27 марта, в мире выявлено более 500 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает RT.

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