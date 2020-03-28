Сирия, 28 марта. Жители города Камышлы заблокировали проезд для военного конвоя США. ИГ1* организовало нападение на конвой проправительственных сил в Хомсе. SDF**** открыли огонь по сирийцам в городе Хасака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели работы по разминированию в Алеппо и близлежащих населенных пунктах; открыли ответный огонь по позициям боевиков в Южном Идлибе и на западе Алеппо; понесли потери при взрыве в Дамаске.

«Исламское государство»1: организовало атаку на конвой союзников САА в восточной части Хомса.

ВС Турции и протурецкие силы: спровоцировали конфликт с мирными жителями в деревне Хаммам аль-Туркман на севере Ракки; обнаружили крупную партию наркотиков в городе Азаз в Алеппо; пережили междоусобные стычки в Африне; направили еще один конвой в Идлиб; провели патрулирование на участке трассы М-4 в одностороннем порядке.

Соединенные Штаты: осуществила вылеты в южной части Хасаки; столкнулась с сопротивлением жителей в городе Камышлы.

Курдские вооруженные группировки: задержали не менее 160 сирийцев в Ракке за нарушение комендантского часа; начали стрельбу в городе Хасака, жертвой которой стал ребенок.

Провинция Дамаск

Накануне прогремел взрыв в окрестностях Дамаска. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что инцидент произошел в поселении Аль-Текия в долине Вади-Барада. Сработала бомба, которая была установлена в машине одного из высокопоставленных членов «Национальных сил обороны»****** (NDF). В момент взрыва владелец автомобиля находился внутри. Ему удалось выжить, однако он был тяжело ранен.

Провинция Алеппо

В Алеппо и близлежащих населенных пунктах вновь прошли работы по разминированию территорий, освобожденных в середине прошлого месяца. По данным Twitter-канала (SyriawatanNews), зачистка местности велась в кварталах Аль-Инзарат и Алеппо аль-Джадид, а также в населенных пунктах Аш-Шурфа, Кафр Хамра и Анадан.

В контролируемых протурецкими силами районах на северо-западе провинции фиксировались междоусобные столкновения. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), вооруженный конфликт вспыхнул между боевиками «Джейш аль-Ислам»***** и «Сирийской национальной армией». Никакой информации о потерях сторон в живой силе или технике все еще не поступало.

В городе Азаз, занимаемом союзниками Турции, был обнаружен тайник с наркотическими веществами. Агентство новостей Time Turk передавало, что партия наркотиков была изъята турецкими военными, которые действовали совместно с местной полицией. В ходе операции также были арестованы двое мужчин, которые подозреваются в контрабанде препаратов.

В западной части региона вновь отмечались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками. Медиапортал Halab Today TV передавал, что после провокаций со стороны террористов правительственные подразделения прибегли к ответным обстрелам. Под ударом САА оказались позиции связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» бандформирований на подступах к поселению Кафр-Амма. Ввиду непрекращающихся атак боевиков правительственные войска продолжили укреплять свои позиции на линии соприкосновения сил.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» предприняли налет севернее города Пальмира на востоке провинции. Как передает Twitter-канал (MoussaNDT), атаке подверглась колонна из десяти автомобилей проправительственных ополченческих отрядов. До сих пор не поступало никакой информации об итогах развернувшихся столкновений. В совершении нападения подозреваются джихадисты, скрывающиеся на оккупированной США территории в районе Ат-Танфа. Как известно, в 55-километровой «зоне безопасности» открыто действуют боевики группировки «Джейш Магавир ат-Таура». В то же время неоднократно поступали свидетельства присутствия там и террористов ИГ.

Провинция Даръа

Накануне произошел взрыв в городе Даръа. Информагентство SOHR передавало, что мина, вероятно, заложенная еще во время оккупации города боевиками, сработала в квартале Аль-Матахин. В результате погиб один из мирных жителей, еще один был ранен. Как известно, административный центр провинции, как и остальные территории региона, полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в ходе операции «Базальт», которая проводилась в июне-июле 2018 года.

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал о том, что в течение дня инженерные части САА разминировали два гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа. Как отмечалось, во время работ были выявлены и обезврежены 60 СВУ.

Провинция Идлиб

Боевики незаконных бандгрупп, выступающих на стороне «Хайят Тахрир аш-Шам», снова спровоцировали боевые действия на линии разграничения сил с сирийскими войсками. По информации военного источника в сети Twitter (jisrtv), артиллерия САА вела огонь по укрепрайонам террористов на подступах к населенным пунктам Суфхон и Кансафра.

Накануне в провинцию через погранпереход «Кафр-Лясин» прибыл еще один военный конвой из Турции. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что Анкара перебросила в Идлиб артиллерийские установки, РСЗО и бронеавтомобили.

Во второй половине дня турецкие ВС приступили к одностороннему патрулированию магистрали М-4 на участке Серакиб — Мсебин. Никаких данных о результатах обследования местности не поступало.

Провинция Ракка

В минувшие сутки обострился конфликт между мирными жителями и союзниками Турции на севере Ракки. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что население деревни Хаммам аль-Туркман, находящейся недалеко от Тель-Абьяда, приступило к вооруженной борьбе против боевиков протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия».

Во второй половине дня стало известно, что члены связанной с SDF «милиции» «Асайиш» арестовали не менее 160 сирийцев, обвинив их в нарушении комендантского часа, введенного в целях сдерживания угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (ka9loo). По мнению местных активистов, предъявленные задержанным обвинения могут оказаться сфабрикованными, тогда как их направят на пункты принудительной мобилизации.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщало о том, что курдские боевики открыли огонь по населению в городе Хасака. Обстрел велся с блокпоста «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в квартале Аль-Нашва. В результате был ранен ребенок.

Военные самолеты международной коалиции США были замечены в районе города Аш-Шаддади. По данным источника в сети Twitter (aslmhlee9), вылеты носили разведывательный характер.

Вечером стало известно о новом конфликте между военными США и жителями провинции. По данным агентства новостей SANA News, сирийцы из города Камышлы преградили дорогу, заблокировав проезд для американского конвоя из пяти бронетранспортеров.

1 Организация запрещена на территории РФ.