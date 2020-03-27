Глава Минздрава РФ рассказал, как солнце влияет на распространение коронавируса

Москва, 27 марта. Солнце оказывает непосредственное влияние на распространение коронавируса, препятствуя ему. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр при этом уточнил, что таких температур, до которых уже прогрелся воздух в Москве, недостаточно для того, чтобы остановить инфекцию.

«Для него оптимальным температурным режимом является в пределах [плюс] шести-восьми градусов», — цитирует Мурашко KP.Ru.

По словам министра, о препятствии распространению вируса, вероятно, можно будет говорить тогда, когда столбики термометров поднимутся до отметок в 23-25 градусов.

Согласно последним данным, коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 24 тысяч человек, заразились около 538 тысяч. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а затем инфекция быстро распространилась по миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию.

Симптомы COVID-19 схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это и сухой кашель, и головная боль, и общее недомогание, и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых и соблюдать условия карантина, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.