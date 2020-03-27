Галич спасла назвавшую ее свиньей Бузову от толпы разъяренных фанатов

Москва, 27 марта. Известный блогер Ида Галич раскрыла тайну конфликта, который произошел между ней и певицей Ольгой Бузовой.

Как сообщают СМИ, причиной ссоры девушек стал отказ Бузовой дать интервью. Певица якобы сослалась на проблемы с горлом и не стала давать комментариев, однако после Галич заметила, как Бузова общается с другими журналистами.

Сама артистка рассказала несколько иную версию конфликта. По ее словам, она не отказывалась давать интервью, а просто попросила дать ей время, чтобы поправить макияж. А теперь «надуманные обиды» мешают им общаться друг с другом. При этом Бузова позволила себе грубость, сравнив блогера со свиньей.

«Когда я восстановила хронологию событий, мне стало даже смешно. Потому что приходить и доказывать свинье, что она свинья — ну это бред», — заявила певица в одном из интервью.

Галич в свою очередь и вовсе утверждает, что никакого конфликта между ними не было. При этом она явно обиделась на ремарку Бузовой о свинье.

«Произошла какая-то глупость! Мы с Олей нормально общались. Кстати, в разговоре с этой женщиной я ни разу не упоминала свиней», — отметила блогер.

В то же время она призвала своих подписчиков не устраивать травлю Бузовой, поскольку нет смысла отвечать оскорблениями на оскорбления. Таким образом Галич спасла певицу от толпы разъяренных фанатов.