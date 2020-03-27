Крутой жестко раскритиковал Собчак, обвинившую Лещенко в заражении звезд

Москва, 27 марта. Композитор Игорь Крутой жестко раскритиковал журналистку и телеведущую Ксению Собчак, которая назвала вечеринку в честь его сестры Аллы «эпицентром» заражения коронавирусом среди звезд шоу-бизнеса.

Собчак не присутствовала на празднике, но это не помешало ей резко высказаться о нем. Вечер Аллы Крутой посещал певец Лев Лещенко, который испытывал недомогание после поездки в Америку, откуда вернулся буквально накануне торжества. Позднее знаменитый артист оказался в инфекционной больнице в Коммунарке. Ее главврач сообщил, что у исполнителя диагностирован коронавирус. Скандальная телеведущая быстро отреагировала на это, заявив, что советский певец мог перезаражать отечественных селебрити.

«Получается теперь, что этот день рождения разделил всех нас на тот мир и этот, в котором мы сейчас живем. Собчак раструбила, что все поперезаражались. Подняла шум на весь мир, чтобы прославиться еще и на этом? Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно», — сказал Крутой в разговоре с «МК» об обвинениях в адрес Лещенко.

Композитор предположил, что язвительное заявление телеведущей может быть обусловлено тем, что на праздник ее не пригласили.

«Вот она и отыгралась», — добавил он.

Крутой объяснил, что выступает против лжи и спекуляций на «жареном» и считает важным, чтобы информация преподносилась корректно. Музыкант уточнил, что со дня вечеринки прошло уже две недели и больше никто из гостей не пожаловался на здоровье.