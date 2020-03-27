Москва, 27 марта. Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как обезопасить себя в период эпидемии коронавирусной инфекции.

По его словам, необходимо временно исключить все контакты со своими пожилыми родственниками, заменив их дистанционным общением по телефону. Если родственникам необходимы продукты или лекарства, то их лучше ставить под дверью, чтобы избежать прямого контакта с ними.

Кроме того, Проценко призвал усилить меры личной гигиены, а также регулярно дезинфицировать рабочее место и оборудование, которое используется для работы. Врач также посоветовал соблюдать карантинные меры и режим самоизоляции, передает РИА SM News.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 530 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 24 тысяч человек.

В России зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.