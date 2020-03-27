Сирия, 27 марта. Турция провела патрулирование участка шоссе М-4 в одностороннем порядке. Саперы САА обезвредили 60 взрывоопасных предметов в Дамаске и Даръа. Жители города Камышлы в Хасаке отказались пропустить конвой США, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали два гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает подконтрольные САА районы на западе Идлиба.

ВС Турции: провели патрулирование на участке трассы М-4 в провинции Идлиб; задержали порядка 40 протестующих боевиков «Сирийской национальной армии» в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Международная коалиция: столкнулась с сопротивлением жителей в городе Камышлы в северной части Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства»1 заявили о нападении на позиции проправительственных формирований неподалеку от административного центра провинции. Информация об этом была опубликована в одном из медиаресурсов, связанных с террористической группировкой. Джихадисты утверждают, что организовали подрыв СВУ у дома одного из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). При этом пострадавших нет. Официальные новостные порталы не заявляли о вылазке в районе Дейр-эз-Зора, ввиду чего эти сведения пока нуждаются в проверке.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новую информацию о ходе подрывных работ в юго-западных сирийских провинциях. В соответствии с предоставленными данными, саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по зачистке местности и объектов в городе Дума в Дамаске, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в Даръа. В общей сложности правительственным войскам удалось разминировать два гектара территории. Были демонтированы 60 взрывоопасных предметов.

Как известно, регионы на юго-западе Сирии были зачищены от боевиков весной-летом 2018-го. В апреле под полный контроль сил САР перешел Дамаск, а к концу июля — территория Даръа и Эль-Кунейтры.

Провинция Идлиб

Террористы не перестают предпринимать действия, направленные на срыв перемирия в Идлибе. Как сообщают медиаресурсы боевиков, «Хайят Тахрир аш-Шам» активизировала обстрелы в районе Джиср аш-Шугура на западе провинции.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что турецкие военные провели патрулирование трассы М-4 в одностороннем порядке. Мониторинг осуществлялся на участке шоссе, пролегающем между населенными пунктами Серакиб и Мсебин.

Напомним, по условиям российско-турецкого соглашения от 5 марта, в патрулировании магистрали должны быть задействованы объединенные силы Турции и военной полиции РФ. Однако из-за провокаций террористов совместный мониторинг состоялся лишь дважды и в сокращенном формате. В начале недели Анкара взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности в зоне патрулирования, тем не менее никаких видимых результатов пока не наблюдается.

Провинция Хасака

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что жители города Камышлы преградили проезд для американского военного конвоя, в состав которой входили пять бронетранспортеров. Сирийцы заблокировали шоссе, по которому колонна США намеревалась продолжать движение, в результате чего американские солдаты были вынуждены развернуться. Напомним, в начале недели военные Соединенных Штатов также столкнулись с сопротивлением жителей населенного пункта Хирбет-Хамо, которые также отказали в проезде американскому конвою.

Между тем военный источник в сети Facebook (radioshamfm) сообщает о протестах в городе Рас Аль-Айн на севере провинции, организаторами которых выступили боевики протурецкой «Сирийской национальной армии». Демонстранты были разогнаны военнослужащими ВС Турции. Около 40 из них были задержаны. Как известно, боевики требовали выплат задержанной заработной платы.

1 Организация запрещена на территории РФ.