Четвертый пациент с коронавирусом умер в Москве

Москва, 27 марта. Четвертый пациент, у которого выявили коронавирусную инфекцию, умер в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения заболевания на территории РФ.

Скончалась 65-летняя женщина, у которой после перенесенного онкологического заболевания не было ни одного легкого. Как уточнили в оперштабе, после того, когда она поступила в больницу, медики подтвердили левостороннюю пневмонию.

«Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — говорится в сообщении

По последним данным, в России число заразившихся коронавирусом нового типа едва превысило тысячу человек, 45 пациентов выздоровели. Всемирная организация здравоохранения считает, что страна находится «на шаг впереди» в борьбе с эпидемией благодаря оперативно принятым мерам. Власти России не только утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения коронавируса по стране, но и организовали помощь Италии, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка.

О вспышке заболевания стало известно в декабре, она произошла в китайском городе Ухань. Затем инфекция быстро распространилась по миру и охватила уже более 160 стран. Некоторые специалисты считают, что коронавирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР, тому есть ряд доказательств.