«Пухляш» показал новый танец в Instagram

Москва, 27 марта. Танцор Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш», показал новый танец под песню «Легкие градусы» певицы Юлианы Карауловой. Ролик он опубликовал в своем Instagram.

«Дима, открывайте онлайн-уроки танцев, мы вместе будем танцевать!!! Как всегда», «Спасибо за настроение!!!», «Браво, красавчик, хороший танец. Дмитрий — тоже хороший человек», «Дима, ты просто супер!», «Молодец, парень», «Плюшечка, какой ты угарный помпыш)) больше видео! Радуй нас», «Если похудеете, потеряете шарм», «Жжет! как всегда», — написали в комментариях восторженные подписчики «Пухляша».

Напомним, Красилов стал популярен после участия в клипе группы Little Big на песню Uno. С этой композицией музыканты из Петербурга должны были поехать на Евровидение.

Дмитрий так очаровал зрителей, что они даже составили петицию с просьбой, чтобы танцор обязательно ехал на международный конкурс вместе с другими участниками Little Big. Команда эту идею поддержала, но поездка сорвалась — 18 марта конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.