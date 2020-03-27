Украине предрекают голодные бунты из-за вернувшихся в страну соотечественников

Киев, 27 марта. Эпидемиологическая и социальная ситуация на Украине в скором времени может заметно ухудшиться из-за некомпетентных действий правительства. Такое мнение в пятницу высказал львовский блогер и путешественник Юрий Ситник.

Он обратил внимание на то, что украинские граждане, десятками тысячами возвращающиеся из-за границы, практически не проходят никаких проверок на коронавирус. По некоторым данным, на Украину из-за рубежа уже вернулось 80 тыс. граждан.

«Нас ожидают голодные бунты и мародерства, если эта ситуация будет продолжаться в том же духе. Среди тех людей нет здоровых, потому что они не обследованы. Когда начнутся обследования — это будет ужасная картина», — полагает Ситник, выступая в эфире телеканала НТА.

По его словам, власти ввели карантин для сдерживания эпидемии, но у людей нет запасов, чтобы долго сидеть дома.

«Украина — это не Европа», — заключил блогер.

Не более оптимистично смотрит на будущее и мэр Черновцов Алексей Каспрук. Он признал, что введенный украинскими властями карантин очень сильно ударил по экономике, и стране еще предстоит столкнуться с серьезными социальными проблемами. Градоначальник подчеркнул, что принимаемых Киевом мер по смягчению кризиса недостаточно. Отсрочка по кредитам и уменьшение коммуналки не решают главной проблемы — чем кормить детей завтра.

Напомним, что ранее украинские власти ввели трехнедельный карантин, в течение которого останавливается работа всех учебных заведений и сворачиваются массовые мероприятия. 25 марта правительство страны приняло решение продлить карантин до 24 апреля.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.