Посол РФ назвал заявления о корыстном характере помощи Италии «абсолютно неуместными»

Рим, 27 марта. Посол РФ в Италии Сергей Разов назвал «абсолютно неуместными» доводы о том, что помощь российской стороны пострадавшим от пандемии регионам Апеннин может осуществляться с корыстной целью.

В среду в итальянской газете la Stampa была опубликована редакционная статья, в которой со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждалось, что 80% российских поставок для борьбы с коронавирусной инфекцией «совершенно бесполезны или малополезны» для страны.

Более того, автор текста предположил, что договоренность премьера Италии Джузеппе Конте и лидера РФ Владимира Путина может иметь геополитическую окраску. По мнению журналиста, Конте якобы согласился принять помощь для укрепления личных и политических отношений с Москвой, а Путин «увидел в коронавирусе возможность вклиниться» в ситуацию в Италии.

Разов опроверг доводы журналиста. Он заявил, что поддержка европейскому государству оказывается без расчета на «возможный пересмотр союзнических отношений после победы над коронавирусом».

«Вызывает удивление, что упомянутые вами «аналитики» склонны рассматривать бескорыстную российскую помощь оказавшемуся в сложной ситуации дружественному итальянскому народу через призму каких-то злонамеренных замыслов Москвы​​​. Стоило бы отказываться от самими же изобретенных «страшилок», — сказал он в интервью газете la Repubblica.

Российский дипломат также отметил, что военнослужащие РФ наряду со своими итальянскими коллегами во время миссии будут рисковать жизнью.

«Что касается полезности или бесполезности содержательной стороны российской помощи, то, как нам кажется, об этом стоило бы спросить прежде всего жителей Бергамо,… где уже погибло 1267 человек, а 7072 остаются инфицированными», — предложил посол.

Россия оказывает Италии большую поддержку в борьбе с коронавирусом. В страну были направлены более десятка самолетов российских ВКС с группами военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Итальянцы горячо приветствуют помощь со стороны Москвы. Корреспондент Федерального агентства новостей узнал мнение нескольких местных жителей о гуманитарном десанте российских военных медиков, и ни один из них не высказал по этому поводу недовольства.