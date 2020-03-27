Американский посол намерен работать над улучшением отношений между США и РФ

Москва, 27 марта. Посол США в России Джон Салливан заявил, что намерен работать над улучшением двусторонних отношений Вашингтона и Москвы, однако в настоящее время этому препятствует большое количество вызовов.

Дипломат признал, что в данный отношения между США и Россией находятся на самом «нижайшем уровне» со времен холодной войны, однако он намерен приложить все усилия для их улучшения.

«Но пока этой цели мешает множество вызовов. Поэтому предпринимаемые нами шаги пока маленькие, но мы их делаем», — пояснил Салливан.

Посол отметил, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой, поэтому он активно сотрудничает с Министерством иностранных дел России, чтобы наладить двустороннее сотрудничество.

«Я нахожусь в контакте с российским МИДом, чтобы стабилизировать ситуацию в двусторонних отношениях», — добавил Салливан.

Отношения России и США ухудшились после воссоединился Крыма с РФ в 2014 году, что стало причиной введения экономических санкций Вашингтона против Москвы.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно