В Музее Победы готовят выставку, посвященную ВОВ. ФАН-ТВ 

В Музее Победы помощнику президента России Владимиру Мединскому провели экскурсию по новой экспозиции «Подвиг народа». На данный момент выставка находится в процессе создания, ее открытие запланировано на 8 мая 2020 года. Экспозиция разместится на площади в 3000 кв. метров, ее особенность — максимальная погруженность посетителей в события Великой Отечественной войны. На площадке появятся новые трехмерные панорамы «Брестская крепость, 1941» и «Великий Новгород, 1944», также посетители смогут побывать в кабинете Иосифа Сталина, где принимались судьбоносные для страны решения. В рамках выставки будут демонстрироваться и видео-ролики, их подготовлено 18: о нападении гитлеровцев на смоленскую деревню, эвакуации ценностей, работе завода, деятельности Государственного Комитета Обороны и т.д.

«Руководству Музея Победы удалось создать реально креативную команду, которая по сути своей сделала экспозицию нового типа, экспозицию, которая будет интересна всем от мала до велика, которая совмещает и архивную точность, но здесь есть элемент и кино», — подчеркнул Мединский.

«Наверное, впервые в музейной практике мы рассказываем об этой стороне войны, когда весь народ, вся страна делала все для того, чтобы вооружить армию, накормить, одеть. Вся история разделена на 14 пространств, мини-павильонов, которые помогают погружаться человека в ту или иную ситуацию, в ту или иную тему. Мы планируем с осени начать еще показывать спектакли в этих пространствах», — поделился планами директор музея Александр Школьник.

В Музее Победы планировалось подписание соглашения о создании крупнейшей базы фотографий Великой Отечественной войны. Это будет общедоступный фотобанк на ресурсах портала история.рф. Фотографии будут доступны для скачивания бесплатно — их можно будет использовать в докладах, публикациях, социальных сетях. Первый этап проекта реализуют уже ко Дню Победы. В подписании соглашения должны были принять участие Владимир Мединский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и руководитель Росархива Андрей Артизов. Однако в связи с распространением коронавируса подписать документ решили дистанционно.