Взрыв газа в Магнитогорске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Коронавирус в России
Главная тема последних недель — борьба с коронавирусом. Количество заразившихся в России растет в геометрической прогрессии. Еще в начале недели медики официально зарегистрировали 438 случаев заражения. К концу этот показатель перевалил за тысячу. Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю, заработная плата сохранится. Однако магазины, больницы, аптеки, органы власти будут работать в прежнем режиме. Россиян глава государства призвал оставаться дома и не выходить на улицу.
«Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь, на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает «а, меня это не коснется». Это может коснуться каждого», — подчеркнул российский лидер.
Больше всего заразившихся в Москве. Власти столицы вводят ограничительные меры. В кафе, рестораны, парки, клубы теперь сходить нельзя, они закрыты. До лета прекратили работу российские санатории и курорты. Коронавирус всерьез ударил по многим сферам жизни. Но как отметил президент, сложная ситуация в стране может разрешиться меньше чем через два-три месяца. По словам главы государства, «чем жестче принимаемые меры из-за коронавируса, тем они короче».
Землетрясение на Камчатке
А Дальний Восток на этой неделе взбудоражило другое событие. 25 марта на Камчатке и Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,6. По информации МЧС, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, в 453 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Очаг стихии залегал на глубине 50 км. После колебаний возникло цунами. На некоторых островах эвакуировали людей. К счастью, к разрушениям волна не привела, жертв не было. Местные жители сразу же выложили в сеть кадры, на них видно, как от подземных толчков трясутся люстры и мебель. По прогнозам специалистов, в ближайшее время вероятны повторы подземных толчков. Магнитуда может достигать 7,7. К слову, в последние дни местные жители ощущают слабые колебания.
Взрыв газа в Магнитогорске
Мощный хлопок в одном из районов Магнитогорска. 26 марта на втором этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа. На двух этажах загорелись квартиры. На место сразу же прибыли пожарные, они эвакуировали 27 человек. Увы, двум жильцам спастись не удалось. Погибли женщина и подросток. После этого случая в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Для тех, кто остался без крыши над головой организовали пункт временного размещения. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать утечка газа. Следователи задержали мужчину, который принес в дом газовый баллон. Расследование уголовного дела продолжается.
ФСБ предотвратила теракт на Сахалине
На Сахалине задержали подростков, которые готовили теракт. Молодые люди 2002 и 2003 годов рождения планировали напасть на техникум. В ходе обысков у студентов обнаружили обрез охотничьего ружья, патроны и самодельные взрывные устройства. В личных дневниках молодые люди расписали план нападения. Они собирались расправиться со студентами и работниками учебного заведения. Также в интернете подростки пропагандировали терроризм, массовые убийства и суицид. Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». А тем временем в Башкирии ликвидировали боевика, который также готовил теракт. Бандит пытался скрыться от силовиков на автомобиле. На требование остановиться, сложить оружие и сдаться он открыл огонь. Позже его нейтрализовали. При себе у боевика был пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.