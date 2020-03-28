Взрыв газа в Магнитогорске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Коронавирус в России

Главная тема последних недель — борьба с коронавирусом. Количество заразившихся в России растет в геометрической прогрессии. Еще в начале недели медики официально зарегистрировали 438 случаев заражения. К концу этот показатель перевалил за тысячу. Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю, заработная плата сохранится. Однако магазины, больницы, аптеки, органы власти будут работать в прежнем режиме. Россиян глава государства призвал оставаться дома и не выходить на улицу.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь, на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает «а, меня это не коснется». Это может коснуться каждого», — подчеркнул российский лидер.

Больше всего заразившихся в Москве. Власти столицы вводят ограничительные меры. В кафе, рестораны, парки, клубы теперь сходить нельзя, они закрыты. До лета прекратили работу российские санатории и курорты. Коронавирус всерьез ударил по многим сферам жизни. Но как отметил президент, сложная ситуация в стране может разрешиться меньше чем через два-три месяца. По словам главы государства, «чем жестче принимаемые меры из-за коронавируса, тем они короче».