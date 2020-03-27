МФЦ Москвы и Петербурга рассказали о работе во время и после «президентских каникул»

Объявленная выходной из-за коронавируса неделя с 28 марта по 5 апреля внесла свои коррективы не только в привычный график работы многих российских компаний и организаций, но и в планы жителей России. Что делать тем, кто собирался нанести визит в МФЦ и оформить документы? Представители многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Москве и Санкт-Петербурге в комментарии Федеральному агентству новостей рассказали, как организации будут работать во время «президентских каникул» и после них.

Москва работает по графику, но меняет формат

Столичные центры госуслуг продолжат работать по привычному графику: районные — с 8.00 до 20.00, а флагманские офисы — с 10.00 до 22.00. Изменился только формат предоставления государственных услуг. Об этом в комментарии ФАН рассказали в пресс-службе Центров государственных услуг Москвы.

«Услуги, которые доступны онлайн, москвичи могут получать исключительно в электронном виде, согласно указу мэра от 27 марта. Услуги, которые невозможно получить дистанционно, доступны строго по предварительной записи через портал mos.ru. Учетная запись заявителя должна быть подтверждена СНИЛС. Эти меры введены для того, чтобы избежать массового скопления горожан в центрах и предотвратить распространение коронавирусной инфекции», — сказал собеседник ФАН.

МФЦ Москвы продолжат свою работу в таком формате до особого распоряжения. Речь идет о предоставлении электронных услуг и предварительной записи посетителей для тех услуг, где онлайн оформление не предусмотрено.

«Забрать готовый документ можно в центрах госуслуг без предварительной записи. В центрах введены меры профилактики распространения вирусных инфекций: помещения оснащены рециркуляторами для очищения воздуха, дозаторами с кожными антисептиками. Посетители, как и сотрудники, при входе в центры проходят процедуру измерения бесконтактным термометром. Специалисты обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими салфетками», — резюмировали в пресс-службе.

Петербург уходит на «каникулы»

Многофункциональные центры в Северной столице с 28 марта по 5 апреля работать не будут, сказал в беседе с ФАН начальник отдела по работе со СМИ МФЦ Санкт-Петербурга Виталий Симонов. Прием документов был приостановлен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в соответствии со 161 постановлением правительства Санкт-Петербурга.

«С 6 апреля, с понедельника, все центры госуслуг будут работать только по предварительной записи. Мы к этой работе подготовились. Чтобы сложностей на предварительную запись, на прием не возникало, у нас на этой неделе проходила подготовка сотрудников, и число операторов, которые будут принимать звонки на предварительную запись, увеличена в три раза. Практически 100 человек будут работать над этой задачей, поэтому мы очень рассчитываем, что сложностей с дозвоном не возникнет», — сказал Виталий Симонов.

Прием граждан по предварительной записи позволит сотрудникам МФЦ равномерно распределить поток посетителей в течение дня и избежать массового скопления людей в одном месте. Представитель организации добавил, что для профилактики распространения вирусных инфекций в МФЦ работают бактерицидные рециркуляторы воздуха, которые обеззараживают его. Мы также поинтересовались, что будет с уже готовыми документами, которые граждане России рискуют не успеть вовремя забрать из МФЦ из-за нерабочей недели. Виталий Симонов призвал не паниковать.

«Если у нас центры госуслуг не работают, то никакие документы в архив не поедут. Правильно? Поэтому, если такая сложная, пограничная ситуация, имеет смысл планировать обращение в МФЦ на первые дни. То есть постараться записаться сразу же с 6 апреля, как только начнет работать наш call-центр. Надо понимать, что, в принципе, сейчас по всей стране, да и не только в стране, но и в мире — определенная нестандартная ситуация, поэтому какие-то сложные случаи наверняка будут решаться индивидуально. Не переживайте, что документы уедут в архив, и все, никогда вы их больше не получите», — отметил Виталий Симонов.

О чем говорил президент

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с телеобращением 25 марта в связи с пандемией COVID-19. Глава государства отметил, что в нынешней эпидемиологической ситуации крайне важно принять меры, которые предотвратят распространение болезни.

«Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки и магазины, а также учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней продолжат свою работу.