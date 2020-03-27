Американские миллиардеры продали свои акции перед началом эпидемии коронавируса

На этой неделе Соединенные Штаты стали лидером по числу заболевших COVID-19, обогнав Китай. Когда эпидемия только начиналась, большинство американцев не ожидало, что уже через считанные дни мировые финансовые рынки обвалятся на рекордные со времен Великой депрессии показатели.

Значительный процент американских граждан лишился из-за этого внезапного экономического спада своих многолетних личных накоплений. Однако экономическая элита США, которую леволиберальная пресса именует не иначе, как «жадный 1 %», похоже, прекрасно знала о предстоящей рецессии. Американский The Wall Street Journal сообщил, что самый богатый человек в мире Джефф Безос и еще несколько десятков американских миллиардеров — продали свои акции непосредственно перед началом пандемии. Это не только позволило им спастись от финансовых потерь, но и стать еще богаче.

Естественно, представители банковских и биржевых корпораций Уолл-Стрит заявляют, что причина такой своевременной продажи акций заключается в финансовом чутье их владельцев и наличии талантливых консультантов. Однако ряд источников утверждает, что Безос и другие на удивление удачливые «биржевые спекулянты» обладали инсайдерской информацией и были уверены в скором обрушении рынков.

Аналогичная ситуация складывалась и перед кризисом 2008 года, когда наиболее успешные американские деятели бизнеса продали свои акции незадолго до начала экономического спада, хотя тогда никакой эпидемии не было. Наоборот, пандемия свиного гриппа, которая разразилась в 2009 году и унесла жизни 12 000 американцев была встречена политиками и СМИ более чем спокойно и без паники. Барак Обама играл в гольф, а финансовые рынки росли. Поэтому вряд ли стоит сомневаться, что американская бизнес-элита знает гораздо больше, чем говорит. Все происходит в точности, как по старой американской поговорке: «Богатые становятся богаче, а бедные беднее».

Гениальная прозорливость

Несмотря на «гениальную прозорливость» нескольких десятков бизнесменов, около 3,3 млн американцев уже оказались безработными. Это самый высокий темп роста безработицы более чем за 30 лет. По всей стране закрыто 47 000 супермаркетов и магазинов. Их владельцы категорически отказываются платить арендную плату своим арендодателям. Есть множество признаков того, что экономическая ситуация дальше будет становиться только хуже. Поэтому рано или поздно вопросы об истинных причинах начала экономического кризиса 2020 года будут заданы, а тем, кто его начал, придется на них ответить.

Еще одно событие в экономическом мире в конце 2019 — начале 2020 года также вызывает серьезные вопросы. К концу 2019 года, получив гигантские дивиденды и выходные пособия, свои посты покинули 1 480 генеральных директоров крупных мировых и американских корпораций, в том числе Boeing, Wells Fargo, HP, Nike, eBay, Warner Bros, Alphabet, McDonald’s. Это был самый массовый исход американских топ-менеджеров транснациональных корпораций за всю историю. Вполне вероятно, что капитаны американского бизнеса знали о планируемом экономическом крахе и покинули свои корабли — еще до начала шторма. Это добавляет аргументов в пользу того, что текущий финансовый обвал — был ожидаем и, возможно, заранее подготовлен.