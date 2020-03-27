Украинский журналист рассказал, как коронавирус обозначил границы Донбасса

Киев, 27 марта. Пандемия коронавируса привела к образованию полноценной границы, разделяющей республики Донбасса и подконтрольную Киеву территорию. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников.

Он констатировал, что власти Донецкой и Луганской народных республик полностью закрыли границу с Украиной для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, по его словам, заболеванию удалось превратить линию разграничения в границу, через которую сейчас ограничен пропуск.

«Это серьезная проблема. <…> После этой эпидемии мы в вопросах Донбасса окажемся в абсолютно новой ситуации, в которой мы не были до того, что сейчас происходит», – констатировал Портников.

На юго-востоке Украины с весны 2014 года идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения превысило отметку в три тысячи человек.

На этой неделе правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин до 24 апреля. Но даже на фоне пандемии коронавируса украинская сторона не только не прекратила агрессию и обстрелы, но и усилила провокационные действия, от которых страдают мирные жители Донбасса.