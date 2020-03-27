Диетолог рассказала, как не поправиться на карантине

Москва, 27 марта. Диетолог Елена Борова рассказала, как не поправиться во время вынужденной изоляции. Они призвала россиян считать калории.

Специалист уверена, что в замкнутом пространстве человеку хочется больше есть. Поэтому всего за неделю карантина можно набрать лишние килограммы.

Чтобы понять, какая норма у каждого конкретного человека, диетолог рекомендовала подсчитать ее с помощью формулы.

«Для мужчин: (10 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (г) + 5) × 1,2; для женщин: (10 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (г) − 161) × 1,2, где 1,2 — это коэффициент, соответствующий минимальной физической активности», — пояснила Борова, ее слова передает телеканал «360».

Диетолог добавила, что опытные специалисты опираются именно на эту формулу, когда помогают клиентам похудеть. Полученные значения являются оптимальным количеством килокалорий в сутки.

Чтобы обеспечить физическую нагрузку на организм, нужно выполнять упражнения. Но на занятия спортом нужно выделять не менее получаса ежедневно. Это классическая планка, приседания, отжимания.

Хорошо, если дома есть гантели, они помогут разнообразить комплекс упражнений. Можно найти подборку упражнений в приложениях на телефон или посмотреть видео на Youtube.

Ранее диетолог Ева-Мария фон Брух посоветовала есть морковь и брокколи, а также другие овощи, которые помогут усилить сопротивляемость организма вирусным инфекциям.