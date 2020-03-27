В Госдуме обвинили Евросоюз в предательстве Италии

Российские военные всегда помогали другим государствам; Италия еще вспомнит о помощи Москвы, когда встанет вопрос о продлении антироссийских санкций. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Помощь Бергамо

Военные специалисты Российской Федерации, которые прибыли в итальянский Бергамо для противодействия новому типу коронавируса, приступили к оказанию помощи гражданам. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Российские военные специалисты, прибывшие в Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики. Российские военные провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ. На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развернуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции», — сообщают в Минобороны.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Российская Федерация доставила около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

ЕС бросил Италию

Как отметил Юрий Швыткин, сегодня наступило сложное время, когда все мировое сообщество должно объединиться перед общей угрозой. Помощь России Италии — это яркий пример этого единства, уверен он.

«Кроме того, это яркий пример того, что Европейский союз бросил и предал Италию. Страны ЕС оставили ее один на один с коронавирусом. И то, что сегодня граждане Италии вместо флагов Европейского союза вывешивают флаги России, поют во многих итальянских городах российский гимн, — это яркий показатель дружбы между двумя государствами», — пояснил Юрий Швыткин.

Кроме того, депутат заметил, что Италия не занимает деструктивную позицию по отношению к России, несмотря на то, что Рим примкнул к санкционной политике против Москвы. Но при этом Италия неоднократно выходила с предложением об отмене экономических ограничительных мер против России.

«Российские военные всегда были на рубеже помощи другим государствам. И в данное время они как раз получают необходимый опыт, который может в дальнейшем пригодиться в нейтрализации данного вируса на территории наших стран», — добавил Юрий Швыткин.

Депутат уверен, что итальянцы еще больше будут осознавать роль России в мировом сообществе. Со стороны Италии будут чаще звучать призывы об отмене антироссийских санкций, уверен политик.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.