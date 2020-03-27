Донбасс сегодня: США приостановят военную помощь Киеву, ВСУ уничтожают свои позиции

Донбасс, 27 марта. Поставка украинским военным частям приборов ночного видения производства США будет приостановлена. На передовых позициях ВСУ пожаром уничтожены блиндаж и боеприпасы. Оставленные без питания военнослужащие ВСУ отбирают продукты у местных жителей и сельхозпроизводителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки армия Украины произвела восемь обстрелов территории республик Донбасса. Огонь открывался по пяти населенным пунктам ДНР и по двум в ЛНР. В селе Березовое (ЛНР) повреждены два жилых домостроения, в ДНР повреждения получили шесть домостроений. На окраине Донецка загорелся частный дом. Украинские силовики открывали огонь из боевых машин пехоты, 82-мм минометов, бронетранспортеров и гранатометов.

ВСУ разворовывают военную помощь США

По данным Народной милиции ДНР, в Мариуполе Донецкой области сотрудниками Службы безопасности Украины осуществлены оперативные мероприятия методом контрольной закупки прибора ночного видения у солдата 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Прибор был поставлен в бригаду в рамках военной помощи из США.

Официальная стоимость оборудования составляет порядка восьми тысяч долларов. Задержанный военнослужащий продавал прибор за семь тысяч гривен, что составляет примерно 30-ю часть его реальной стоимости. В ходе расследования факта продажи военного имущества установлена схема по реализации оружия, боеприпасов и спецтехники, к которой причастны тыловые службы и службы вооружения указанной бригады. Неудивительно, что американские партнеры Украины сейчас рассматривают вопрос о прекращении поставок приборов ночного видения в подразделения киевских силовиков.

Из-за пьянства в ВСУ сгорел блиндаж и боеприпасы

Об очередном ЧП в зоне силовой операции рассказали в Народной милиции ЛНР. Вблизи села Мироновское, где дислоцирована 59-я мотопехотная бригада ВСУ, группа военнослужащих случайно подожгла собственный блиндаж. Как показала проверка, все участники инцидента в момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме потерь в виде блиндажа, огнем уничтожено более пяти тысяч патронов. Ожоги получили семь человек. Раненых держат в медицинской роте бригады, где отсутствует квалифицированная врачебная помощь. Еще один случай небоевых потерь произошел в той же бригаде ВСУ. После распития спиртных напитков сослуживцы из разведроты устроили драку. В результате один солдат другому выстрелил в ногу из табельного оружия.

В зоне ООС массово нарушаются поставки продуктов в части ВСУ

Операторы «горячей линии» правоохранительных органов ДНР сообщили корреспонденту ФАН, что к ним обратился военнослужащий 92-й механизированной бригады ВСУ, который сообщил о катастрофической ситуации со снабжением украинских подразделений в зоне силовой операции. На складах бригады практически закончилось продовольствие, а волонтерам запрещено возить гуманитарную помощь из-за карантинных мер.

В ходе рассмотрения жалоб военнослужащих командованием установлено, что предприниматели, которые в свое время выиграли тендер на поставку продуктов в армию, массово отказываются от принятых обязательств в связи с тем, что увеличились затраты на продовольственные подряды. На территории зоны проведения ООС ситуация с продуктами становится все хуже, грабежи местных жителей с участием военнослужащих ВСУ участились. «Защитники» Украины в основном отбирают продукты и медикаменты.

Аналогичная ситуация сложилась и в частях ВСУ, дислоцирующихся в Луганской области. Перебои в поставках продуктов вынудили командование ООС указать комбригам ВСУ на организацию истребования у частных предпринимателей продовольствия на бесплатной основе, через взаимодействие с главами районных, поселковых и сельских администраций.

В 93-й механизированной бригаде ВСУ под руководством командира Брыжинского решили пойти дальше. Руководство бригады приказало отнимать на нужды бригады продукты у местных сельхозпроизводителей. В селе Муратово с помощью силовых методов была полностью опустошена продовольственная база «Визирь». А в селе Мусиевка военнослужащие из 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вывезли 15 свиней из свинофермы компании «Аленка», угрожая насилием директору.