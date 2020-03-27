Баскетболистка Новосельцева пожаловалась Путину на мужа-футболиста

Москва, 27 марта. Бывшая баскетболистка Катерина Новосельцева (Кейру) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на своего мужа — футболиста Ивана Новосельцева, который не выплачивает алименты.

На столь отчаянный шаг девушка решилась после того, как суд в очередной раз перенес дело по алиментам на 1,5 месяца.

«Я ответственная мама и я безумно взволнована происходящим! Я написала обращение президенту РФ Путину В.В., так как хочу обратить внимание государства на происходящее. Учитывая обстоятельства, детям и женщинам поддержка сейчас нужна особенно», — пишет Кейру в Instagram.

Она предложила добавить разбирательства по алиментам, установлению отцовства, лишению и ограничению родительских прав в список судебных дел, которые требуют безотлагательного рассмотрения.

Катерина Новосельцева (Кейру) является атакующим защитником, некогда выступала за сборную России по баскетболу. Девушка также играла за клубы «Москва», «Динамо» (Москва), «Спартак» (Петербург), «Вологда — Чеваката» и «Надежда» (Оренбург). Ее супруг Иван Новосельцев выступает за футбольный клуб «Сочи». До этого он успел поиграть за «Истру», «Тропедо» (Москва), «Ростов» и «Зенит», а также за «Арсенал» (Тула) и «Анжи» (Махачкала) на правах аренды.

Ранее сообщалось, что известный российский футболист Андрей Аршавин подал иск против своей бывшей жены Юлии Барановской, требуя уменьшить размер выплачиваемых алиментов. Во время игры за петербургский клуб «Зенит» Аршавин выплачивал алименты в размере 5 млн рублей, однако в 2018 году спортсмен завершил свою карьеру.