Американский журнал восхитился российским истребителем МиГ-35

Вашингтон, 27 марта. Американский журнал The National Interest высоко оценил истребитель четвертого поколения МиГ-35 российской самолетостроительной корпорации, который вписывается в модельный ряд 4++, то есть является бортом четвертого поколения.

В публикации отмечается, что современные истребители этого поколения обладают высокой степенью унификации конструкции, авиасистем, силовой установки, бортовой радиоэлектроники и оружия, передает «ПолитРоссия». Они подходят для выполнения множества задач, включая противовоздушную оборону ВМС, достижение превосходства в воздухе и уничтожение морских и наземных целей вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Кроме того, они выдерживают большую боевую нагрузку и способны выжимать максимум в дальности применения оружия при повышенной топливной экономичности двигателя.

«Самолеты поколения 4++, по сути дела, стараются выжать как можно больше из характеристик машин четвертого поколения, <…> увеличивая боевую нагрузку и дальность применения оружия, повышая топливную экономичность двигателя и уменьшая радиолокационную заметность за счет применения радиопоглощающих материалов и/или красок», — говорится в материале.

Отдельно в издании отметили управление вектором тяги (сверхманевренность): МиГ-35 позволяет лучше контролировать направление выхлопных газов, за счет чего повышает маневренность. Истребитель не просто выбрасывает газы, а направляет их, позволяя идти в воздухе на различные ухищрения.

По мнению автора публикации, благодаря своим характеристикам, МиГ-35 является одним из лучших самолетов своего поколения.

The National Interest с восхищением пишет о вооружении РФ не в первый раз. Ранее журнал сравнил российский многоцелевой истребитель Су-35 с американскими F-35, передает радио Sputnik. Тогда автор материала заявил, что военный самолет России представляет угрозу для ряда истребителей США, включая F-35. Журналист также отметил востребованность Су-35 в разных странах.