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Возвращающихся с Украины россиян не пускают на Киевский вокзал

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Возвращающихся с Украины россиян не пускают на Киевский вокзал

Киев, 27 марта. Украинские силовики оцепили Киевский вокзал, перекрыли входы и отказываются пропускать российских граждан, которых эвакуируют в РФ из-за коронавируса. Поезд, который должен вывезти россиян, блокирован людьми в спецкостюмах.

 «Они над нами издеваются, мы приехали вовремя, а силовики испытывают наше терпение. Когда начнут пускать — неизвестно. У многих не выдерживают нервы», — рассказал один из пассажиров поезда Федеральному агентству новостей.

Как передает корреспондент ФАН, ожидающие выезда россияне выстроились в огромную очередь. Среди них есть инвалиды и пассажиры с детьми. Многие нервничают, поскольку до отправления состава осталось 2 часа, а вокзал до сих пор закрыт.

«Мы не знаем, что делать, мама старенькая — устала, ребенок весь исплакался», — отметила другая собеседница ФАН.

Возвращающихся с Украины россиян не пускают на Киевский вокзал

Примечательно, что к вокзалу прибыл глава националистической организации «Демократична Сокира» (связана с экс-президентом Украины Петром Порошенко) Юрий Гудименко. Не исключены попытки провокаций против россиян.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак договорился о организованном возвращении 600 россиян с Украины. Авиасообщения между двумя странами нет (оно было закрыто украинской стороной еще до эпидемии коронавируса по политическим причинам), поэтому граждан РФ будут вывозить железнодорожным транспортом.

Возвращающихся с Украины россиян не пускают на Киевский вокзал

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.

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