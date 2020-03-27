Возвращающихся с Украины россиян не пускают на Киевский вокзал

Киев, 27 марта. Украинские силовики оцепили Киевский вокзал, перекрыли входы и отказываются пропускать российских граждан, которых эвакуируют в РФ из-за коронавируса. Поезд, который должен вывезти россиян, блокирован людьми в спецкостюмах.

«Они над нами издеваются, мы приехали вовремя, а силовики испытывают наше терпение. Когда начнут пускать — неизвестно. У многих не выдерживают нервы», — рассказал один из пассажиров поезда Федеральному агентству новостей.

Как передает корреспондент ФАН, ожидающие выезда россияне выстроились в огромную очередь. Среди них есть инвалиды и пассажиры с детьми. Многие нервничают, поскольку до отправления состава осталось 2 часа, а вокзал до сих пор закрыт.

«Мы не знаем, что делать, мама старенькая — устала, ребенок весь исплакался», — отметила другая собеседница ФАН.

Примечательно, что к вокзалу прибыл глава националистической организации «Демократична Сокира» (связана с экс-президентом Украины Петром Порошенко) Юрий Гудименко. Не исключены попытки провокаций против россиян.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак договорился о организованном возвращении 600 россиян с Украины. Авиасообщения между двумя странами нет (оно было закрыто украинской стороной еще до эпидемии коронавируса по политическим причинам), поэтому граждан РФ будут вывозить железнодорожным транспортом.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.