Москва, 27 марта. Пенсионный фонд России досрочно перечислил денежные средства банкам и «Почте России» для выплаты апрельских пенсий и пособий. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В ПФР отметили, что данное решение связано с предстоящей нерабочей неделей в период с 30 марта по 3 апреля.

«Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель», — сообщает пресс-служба ПФР​​​.

По данным фонда, 26 марта денежные средства были перечислены «Почте России» и другим организациям, которые осуществляют доставку и выплату пенсий.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Глава государства отметил, что неделя с 30 марта до 5 апреля объявлена нерабочей в целях борьбы с распространением коронавируса в России.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса - SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 530 тысяч человек. От коронавируса погибло более 24 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более тысячи случаев заражения новым вирусом. 45 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.