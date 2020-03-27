Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус

Москва, 27 марта. В понедельник, 30 марта, все депутаты Государственной думы будут проходить тест на коронавирус. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.

Ранее советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова заявила, что в настоящий момент в палате не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. Она призвала не плодить слухов и не пугать граждан, пояснив, что два депутата находятся на карантине, так как «они контактировали с человеком, у которого было подозрение на коронавирус».

«В понедельник, 30 марта, все депутаты Госдумы с 10 утра будут проходить тестирование на коронавирус для того, чтобы проверить свое состояние. Это нужно сделать, потому что все мы, 450 человек, во время пленарных заседаний сидим в общем зале. А так, если выяснится, что кто-то заболел, он сможет начать лечение и быстрее пойти на поправку», — считает Валерий Газзаев.

Он также рассказал, что предстоящая пленарная неделя будет для законодателей насыщенной, а значит, они не могут позволить себе отдыхать в этот непростой для страны период.

«Президент в своем обращении поставил работникам органов государственной власти задачу продолжать выполнять свои обязанности. Никаких изменений у нас не планируется. Однако если кто-то из депутатов почувствует недомогание, то в таком случае следует уведомить об этом и самоизолироваться», — сказал депутат.

По его словам, руководство Госдумы приняло совершенно верное решение проверить здоровье депутатов.

«Очень важно следить за своим состоянием, заботиться о себе и окружающих. Всемирная организация здравоохранения, напомню, рекомендует, чтобы все соблюдали личную гигиену, самоизоляцию и карантин», — напомнил Газзаев.

Отметим, что Совет Федерации в четверг, 26 марта, по поручению спикера палаты Валентины Матвиенко проводил тестирование сенаторов на коронавирус. Сама Валентина Матвиенко заявила, что у нее коронавируса не выявлено.

В России к 27 марта зарегистрировали 1036 случаев заражения коронавирусом в 58 регионах. За весь период зафиксировано 3 летальных случая, выздоровело 45 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.