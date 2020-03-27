ЕГЭ перенесли из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус в мире

Россия на изоляции. Из-за коронавируса в регионах закрывают кафе, ночные клубы, парки. Ограничивается движение транспорта, на улицах людей меньше обычного. Власти страны принимают все возможные меры, чтобы побороть болезнь. Так следующая неделя будет нерабочей. Премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал распространить на все регионы России ограничения, принятые в Москве. Прежде всего, они касаются индустрии развлечений.

«Эти решения, безусловно, жесткие. И я хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно. Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и многими это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно. У каждого из нас своя доля ответственности за себя, за близких, если хотите, за всю страну. Я прошу вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы принимаем, и провести следующую неделю вне общественных пространств. Быть дома сейчас — это самое главное для каждого из нас. Это не большие ограничения по сравнению с жизнью и здоровьем», — подчеркнул глава кабмина.

За сутки число заразившихся в России достигло 1040 человек. Днем ранее было меньше тысячи. Но куда хуже ситуация во многих зарубежных странах. США возглавил антирейтинг по количеству зараженных. Цифра подкрадывается к 86 тысячам. Чуть меньше пациентов в Китае и Италии. Вирус не минует и медийных личностей. В России болезнь диагностировали у певца Льва Лещенко. Сегодня также сообщили о заболевании британского премьер-министра Бориса Джонсона, а также солиста Rammstein Тилля Линдеманна.