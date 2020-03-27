ЕГЭ перенесли из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус в мире
Россия на изоляции. Из-за коронавируса в регионах закрывают кафе, ночные клубы, парки. Ограничивается движение транспорта, на улицах людей меньше обычного. Власти страны принимают все возможные меры, чтобы побороть болезнь. Так следующая неделя будет нерабочей. Премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал распространить на все регионы России ограничения, принятые в Москве. Прежде всего, они касаются индустрии развлечений.
«Эти решения, безусловно, жесткие. И я хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно. Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и многими это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно. У каждого из нас своя доля ответственности за себя, за близких, если хотите, за всю страну. Я прошу вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы принимаем, и провести следующую неделю вне общественных пространств. Быть дома сейчас — это самое главное для каждого из нас. Это не большие ограничения по сравнению с жизнью и здоровьем», — подчеркнул глава кабмина.
За сутки число заразившихся в России достигло 1040 человек. Днем ранее было меньше тысячи. Но куда хуже ситуация во многих зарубежных странах. США возглавил антирейтинг по количеству зараженных. Цифра подкрадывается к 86 тысячам. Чуть меньше пациентов в Китае и Италии. Вирус не минует и медийных личностей. В России болезнь диагностировали у певца Льва Лещенко. Сегодня также сообщили о заболевании британского премьер-министра Бориса Джонсона, а также солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Перенос ЕГЭ
Коронавирус всерьез ударил по многим сферам жизни. Коснулось это и образования. Министерство просвещения России решило перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Знания школьников оценят на две недели позже. Изначально ЕГЭ должен был стартовать 25 мая, теперь же его перенесли на 8 июня. Экзамены для 9 классов начнутся на день позже, 9 июня. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов.
«Одна из наших задач — совместными действиями сократить перемещения, провести при необходимости меры по дезинфекции помещений и подготовить наши учреждения к дальнейшему переходу к стандартной форме деятельности. <…> Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки», — заявил министр.
Есть новости и для абитуриентов. Вероятнее всего, вступительные экзамены в вузы перенесут. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. О конкретных сроках пока ничего неизвестно, так что все может измениться. Такое решение для многих учеников станет даже плюсом. У школьников будет больше времени, чтобы подготовиться к экзаменам.
Предотвращение теракта в Краснодаре
В Краснодаре сотрудникам ФСБ удалось предотвратить готовящийся теракт. Кадры задержания злоумышленника обнародовал Национальный антитеррористический комитет. Где и когда планировалось нападение — не сообщается. Известно лишь, что задержан мужчина 26-27 лет. В его автомобиле силовики обнаружили самодельное взрывное устройство. Выяснилось, что злоумышленник переписывался с членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Указания как действовать поступали из-за рубежа. Все это стало доказательством того, что мужчина планировал совершить теракт. Сейчас проводится экспертиза, по результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.