Серуканов сравнил «открытие» филиалов ФБК в регионах с перестановкой кроватей в борделе

Москва, 27 марта. Региональные отделения признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией одиозного блогера Алексея Навального могут остаться без финансирования. Но многие сотрудники ФБК даже не знают об этом.

Дело в том, что филиалы ФБК в регионах получают деньги от НКО «Фонд защиты прав граждан «Штаб», и она в скором времени может стать банкротом. Иск об этом в Арбитражный суд Башкортостана налоговики подали еще в конце февраля. Налоговая задолженность «Штаба» составляет без малого 4,2 млн рублей. Некоторые счета организации уже заблокированы.

Создатель «Штаба» Лилия Чанышева в комментарии изданию сообщила, что заседание по делу должно было пройти 30 марта, но его перенесли — «суды не работают из-за коронавируса». При этом многие координаторы ФБК даже не знают о возможном банкротстве «Штаба».

В частности, искренне удивление эта информация вызвала у руководителя юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади. В ответ на просьбу издания «Политики сегодня» дать комментарий о делах фонда Нанышевой, он спросил: «Что это за издание и что за новость такая?». Другой соратник Навального Леонид Волков вместо комментария просто выругался. Издание полагает, что такое равнодушное отношение может говорить о том, что в регионах у отделений ФБК функция, скорее, декоративная. К тому же вместо закрытой НКО оперативно создается другая. Бывший сотрудник фонда Навального Виталий Серуканов объяснил, что эти схемы проворачивают одни и те же люди, которые уже открывали НКО.

«ФБК – это же как бордель. Чтобы искоренить проблему, там надо не кровати переставлять, а с конкретными, что называется, персонами работать», — пояснил он.

Серуканов также не исключил, что история с налоговой задолженностью может использоваться «Штабом», чтобы лишний раз напомнить о себе.

«Такие дела подогревают хайп вокруг ФБК, дают пищу их сторонникам. Они начинают думать, что ФБК преследуют, что это очень значимая организация, что их все боятся», — добавил юрист.

Так или иначе, но в региональных офисах ФБК начинает нарастать кадровый голод. Очевидно, судебный хайп не сработал.