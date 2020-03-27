Глава МЧС призвал россиян во время карантина не разводить огонь на дачах

Москва, 27 марта. Министр МЧС России Евгений Зиничев призвал граждан к бдительности во время предстоящей нерабочей недели.

Россияне должны соблюдать правила пожарной безопасности. Зиничев считает, что многие граждане во время вынужденного отпуска будут за пределами города. Он попросил не разводить открытый огонь при приготовлении пищи и уборке на дачах.

«Установившаяся теплая погода, а также усиление ветра способствуют увеличению количества ландшафтных и техногенных пожаров, которые приводят не только к порче вашего имущества, но и к гибели ваших близких людей», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в России сотрудники МЧС потушили 3 278 пожаров, а это в три раза больше, чем годом ранее. Пострадали 164 человека, 24 из них погибли.

Зиничев попросил не оставлять без присмотра детей, ведь главной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. Во время школьных каникул можно посетить виртуальные экспозиции музеев пожарного дела Петербурга, Костромы, Краснодара, Сочи, Липецка, Оренбурга, Саратова, Ярославля, Реутова и других городов.

Напомним, что президент России Владимир Путин сделал нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. Эти меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.