Навальный распространяет фейк о «давлении на врачей» в Перми

Москва, 27 марта. Одиозный блогер Алексей Навальный помогает руководителю созданного им же профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой в распространении фейков о коронавирусе в России.

Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) в последнее время активно пытается посеять панику среди населения, в том числе безосновательно обвиняя власти в якобы «давлении на врачей».

Недавно в своем микроблоге в Twitter Навальный опубликовал скриншот электронного письма за авторством якобы сотрудника больницы в Перми. В обращении медицинский работник утверждает, что персонал до сих пор не получил «никакой защиты» от коронавируса нового типа, а администрация «вызывает врачей из отпусков».

Скандальный блогер на основе этого письма сделал вывод, что медучреждение в Перми вскоре станет «центром распространения коронавируса». Его не смутило, что достоверность поступившей информации вызывает большие сомнения.

Примечательно, что в графе получателя письма указан адрес электронной почты профсоюза «Альянс врачей». Его главу Васильеву уже не единожды уличали в распространении фейков о ситуации с коронавирусом в России, отмечает «Политика Сегодня». Она не раз пыталась убедить россиян в том, что власти будто бы «заставляют» врачей замалчивать реальную информацию о коронавирусе.

По всей видимости, опубликованная Навальный жалоба может оказаться очередным информационным вбросом для нагнетания ситуации.

Васильева накануне посетила УВД по ЮАО ГУ МВД в Москве, где дала объяснения о публикации фейков. Ее вызов в отделение полиции связан с запросом Федерального агентства новостей. Главу «Альянса врачей» могут оштрафовать за распространение дезинформации.

Однако Васильева, несмотря на проверку правоохранителей, не пожелала остановиться на достигнутом. Она продолжила публиковать фейки, понимая, что тема коронавируса в настоящее время находится в центре внимания.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что ответственность за фейки в период пандемии коронавируса может быть ужесточена вплоть до уголовной.