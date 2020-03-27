Минздрав РФ предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

Москва, 27 марта. Наличие коронавирусной инфекции у беременной женщины может привести к ее смерти при аборте или родах. Об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения России.

«Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности», — говорится в рекомендациях.

В рекомендациях ведомства отмечается, что при невозможности устранения кислородного голодания у беременной с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, прогрессировании дыхательной недостаточности или альвеолярного отека легких необходимо экстренно осуществлять кесарево сечение.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 530 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 24 тысяч человек.

В России зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.