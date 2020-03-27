Милонов назвал политической некрофилией призыв депутата КПРФ раздавать спирт на работе

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что КПРФ пытается получить дешевые политические очки на фоне пандемии COVID-19.

Ранее во время обсуждения отчета главы города Барнаул Вячеслава Франка депутат местной городской думы от партии КПРФ Елена Хрусталева предложила свой способ борьбы с коронавирусной инфекцией — раздавать людям спирт на рабочих местах. Женщина выразила уверенность, что руководство города предпринимает недостаточные меры для борьбы с заболеванием.

«Масок у нас нет, а город не действует так, чтобы не допустить распространения коронавируса», — утверждает Хрусталева.

С ее мнением не согласился глава города Франк. Он ответил, что власти в оперативном режиме предприняли все возможные меры, поэтому в Барнауле нет ни одного заразившегося. Он сообщил, что ситуация с количеством масок и антисептиков находится на особом контроле.

Комментируя предложение представительницы КПРФ, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «таким заявлением КПРФ, к сожалению, показала поразительную несолидарность со страной».

«Когда многие политические силы отложили разногласия в сторону, поскольку мы стоим перед очень важным периодом, когда благодаря неимоверным усилиям руководства страны и регионов, а также всех оперативных служб в стране мы не допустили того, что происходит по всему миру, Компартия действует иначе. Сейчас, вместо того, чтобы понять, что главная задача — сохранение жизни тех, ради кого, собственно, и существуют политические партии, КПРФ решает, что нужно использовать в совершенно негодяйской манере беду для собственного политического пиара. Это выглядит как танцы на костях, пир во время чумы, как политическая некрофилия», — говорит парламентарий.

Соответственно, если руководство КПРФ не одумается и не пресечет подобного рода выходки в дальнейшем, политического будущего у партии не будет. По словам Милонова, «своим предложением представительница Компартии доказала, что она далека от народа, доказала, что она не любит Россию и ее жителей».

«Для нее, наверно, чем хуже стране, тем лучше. Соответственно, избиратели сделают вывод — кто борется за людей, за общество, а кто просто пытается получить дешевые политические очки. К тому же предложение еще и вредное, и этой даме нужно рот, извините меня, кляпом заткнуть. Врачи уже доказали, что алкоголь не помогает в борьбе с вирусом, а даже наоборот: тот спирт, который она предлагает раздавать, ослабляет иммунную систему человека, снижая сопротивляемость вирусу. Тем самым Хрусталева толкает людей на более тяжкое течение болезни и на осложнения», — заключил депутат Госдумы.

Напомним, по данным оперативного штаба по отслеживанию коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявлено 196 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных составляет 1036 человек.