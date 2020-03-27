Скабеева показала, как полиция в Эквадоре наказывает нарушителей карантина

Кито, 27 марта. Известная российская журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале ролик, на котором полицейские в Эквадоре наказывают местного жителя за нарушение карантина.

Власти Эквадора с 25 марта ужесточили комендантский час и ввели наказание вплоть до тюремного срока на фоне эпидемии с коронавирусом. Об этом сообщил президент Эквадора Ленин Морено.

Однако не все граждане подчинились решению правительства. Ольга Скабеева показала ролик, как полиция заставляет нарушителя прыгать на одном месте.

«Я не должен выходить в комендантский час», — говорит мужчина и продолжает прыгать.

Один из стражей правопорядка считает, сколько раз нарушитель прыгнул. Все полицейские носят медицинские маски, чтобы не заразиться коронавирусом.

Напомним, что в Эквадоре коммендантский час ввели с 14.00 до 05.00. В этом время запрещается перемещение по городу. Любой нарушитель будет оштрафован на 100 долларов.

Если он снова выйдет на улицу во время комендантского часа, то заплатит штраф в размере заработной платы. Третье нарушение будет наказываться тюремным сроком.

Власти всех стран мира вводят меры по предотвращению распространения коронавируса. Чиновники в Пекине предложили принять закон об административной ответственности за чихание и кашель в общественных местах. Это также касается китайцев, которые не носят медицинские маски.