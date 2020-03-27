Коронавирус повторно сорвал бракоразводные планы Лолиты

Москва, 27 марта. Басманный суд Москвы отложил рассмотрение дела о разводе певицы Лолиты Милявской и теннисиста Дмитрия Иванова. Из-за коронавируса судебное заседание было перенесено на 30 апреля.

Отметим, что это уже второй раз, когда суд откладывает рассмотрение иска о разводе Милявской и Иванова. В прошлый раз представитель Лолиты попросил перенести заседание, поскольку он недавно вернулся из Италии, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом.

В октябре сообщалось, что Иванов подал иск о расторжении брака. При этом истец утверждал, что его супруга уклоняется от похода в ЗАГС для расторжения брачного союза.

Ранее сообщалось, что в жизни Лолиты появился новый мужчина. Известно, что это успешный бизнесмен, однако его имени никто не знает. Недавно пара вместе ездила отдыхать в Израиль. Иванов, комментируя личную жизнь певицы, отметил, что он рад за Милявскую. По его словам, он только приветствует здоровые отношения между двумя людьми.

Лолита Милявская была замужем пять раз. Ее предыдущими мужьями были Александр Беляев, Виталий Милявский, Александр Цекало и Александр Зарубин. У певицы есть дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.