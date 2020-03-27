Врач-реаниматолог из Италии призвала россиян сидеть дома в период пандемии

Рим, 27 марта. Врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова призвала россиян оставаться дома, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, и объяснила, как инфекция моментально распространяется по миру.

Медик с 22-летним стажем в Италии выступила с видеообращением в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Она рассказала, как работает в охваченной вирусом европейской стране. По ее словам, ситуация там «сейчас очень страшная».

Шлычкова сообщила, что к 23 марта от инфекции умерло 24 врача. Жертв заболевания из Бергамо вывозят в гробах военные машины, а родственники не могут проститься со своими близкими.

Она подчеркнула, что в условиях пандемии важно дистанцироваться, чтобы не заразиться вирусом, и призвала всех оставаться дома.

«Я думаю, что мы упустили этот момент, и сейчас, пользуясь многомиллионной публикой, хочу просто вас призвать всех: сидите дома! Это не каникулы, это война. И если вы выйдете на улицу, вирус вас поразит, как и пуля, как и осколок», — заявила врач.

Медик также объяснила, как ранее были созданы несколько вирусных очагов.

Она напомнила, что первого января в Италии стартовал сезон распродаж, куда съехались многие граждане России и КНР, которые по возвращении в свои страны инфицировали окружающих. Позднее, 19 февраля, в Милане состоялся футбольный матч, увидеть который прибыли болельщики из Бергамо, которые после занесли инфекцию и в свой город. 10 марта прошла ответная игра в Валенсии — образовался еще один очаг в Испании. Шлычкова пояснила, что в этой ситуации сработали законы эпидемиологии.

Специалист отметила, что в Италии, в отличие от России, нет эпидемиологической службы, и во многом именно поэтому вирус получил такой масштабный охват.

Российские специалисты оказывают Италии большую поддержку в борьбе с коронавирусом. 24 марта на аэродроме авиабазы ВВС «Пратика-де-Маре» приземлился 14-й самолет российских ВКС с группой военных профессионалов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.