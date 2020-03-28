Британский репортер сравнил магазины Лондона во время COVID-19 с зоной боевых действий

Власти Великобритании оказались не готовы к борьбе с пандемией COVID-19, а ситуация в магазинах Лондона уже напоминает зону боевых действий. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал известный британский журналист Грэм Филлипс, находящийся сейчас в британской столице.

«Это просто катастрофа, честно! Каждый день мы читаем, как будет только хуже и что еды хватит на... да кто его знает, насколько! — поделился своими впечатлениями Филлипс. — Это похоже на войну, но без войны. К тому же из-за количества иммигрантов в Великобритании тут больше не ощущается какого-либо реального чувства общности, солидарности — тех качеств, которые помогли британцам в предыдущих ситуациях».

Даже самые патриотично настроенные британцы считают неэффективными меры, которые официальный Лондон предпринимает для предотвращения распространения коронавируса, отмечает журналист. В магазинах царит паника, тут и там вспыхивают конфликты и драки за продукты и предметы первой необходимости.

«Я как британец, как патриот своей страны, могу сказать — хотя это и стыдно признавать: то, как наши власти «справились» с этой ситуацией — это просто [жуть]. Они действуют совершенно некомпетентно, — признает Грэм. — Результат их провала очевиден — это паника и истерия. Пойти в супермаркет сегодня — это как отправиться в зону военных действий. Везде ажиотаж, дебош, конфликт — вот все, что есть в магазинах, кроме необходимых продуктов. Дурдом».

По словам журналиста, его пока выручают те запасы, которые он привез из России и которые сейчас в дефиците в Великобритании, в особенности гречка и туалетная бумага. Британцам сейчас запрещено покидать свои дома без крайней необходимости: за нарушение этого распоряжения следует штраф или арест.

«Я могу пойти в свои местные магазины, расположенные в нескольких сотнях метров, да. Но не в центр Лондона, откуда был мой предыдущий репортаж, — с сожалением говорит Филлипс. — Просто меня бы арестовали, а мне не нужно давать британским властям лишний повод, чтобы устроить мне проблемы».

Журналист рассказал, как он работает в условиях национального карантина и какой фильм сейчас готовит к публикации.

«Конечно, у меня всегда есть огромное желание выйти и снимать что-нибудь, — признается собеседник ФАН. — Но пока обстоятельства не позволяют этого, я сижу дома, занимаюсь видеомонтажом. Я только что из Питера: снимал очень много там, в том числе фильм о фильме «Брат»!»

В условиях изоляции единственное спасение для Филлипса — это работа, а также общение по Интернету и телефону с друзьями и родными. На походы по пабам наложен запрет, футбольные матчи тоже все отменены.

«Не думайте, что я сильно жалуюсь, — не теряет оптимизма Грэм. — Я плотно работаю с видеоматериалами, смотрю фильмы, общаюсь с друзьями. У меня все нормально. Я просто честно говорю, как обстоят дела в Великобритании. Как говорят в России, раньше было лучше!»

Напомним, в конце марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о начале карантина в стране, который продлится не менее трех недель. Решение о закрытии кафе, пабов, баров, ресторанов, а также ночных клубов, театров, кинотеатров и спортзалов было принято еще раньше. На фоне пандемии коронавируса мародеры в британской столице начали бить витрины и грабить магазины.

27 марта Джонсон заявил, что сам заразился коронавирусом. У министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока также была диагностирована коронавирусная инфекция. Заболевание подтвердилось и у 71-летнего принца Чарльза — он проходит лечение в резиденции в Шотландии.

По последним данным, в Великобритании выявлено более 14700 случаев заражения коронавирусом, свыше 750 заразившихся британцев скончались.