РКН потребовал от сетевых ресурсов удалить фейки о «закрытии» Москвы из-за коронавируса

Москва, 27 марта. Роскомнадзор требует от сетевых ресурсов удалить ложную информацию о якобы стягивании Росгвардии в Москву и предстоящем закрытии столицы. Эти данные не соответствуют действительности.

Отметим, что РКН и ранее выявлял распространение фейковой информации о COVID-19 и предупреждал об ответственности за такие действия. Накануне ведомство потребовало от Twitter удалить ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны РФ «О введении в городе Москве комендантского часа». Днем ранее недостоверную информацию о числе заболевших коронавирусом удалил Facebook.

Претензии ведомства направлялись в адрес не только руководства социальных сетей, но и некоторых российских СМИ. В частности, радиостанции «Эхо Москвы». В отношении издания РКН намерен возбудить административное дело. Помимо «Эха» дезинформацией читателей занимаются и такие издания как РБК и «Новая газета». Подробнее о недостоверных данных, которые публикуют журналисты этих изданий, можно прочитать в 13-м выпуске Классификатора СМИ (проект Федерального агентства новостей, главной целью которого является выявление откровенных антироссийских изданий. — Прим. ФАН).

Одним из распространителей слухов о переброске в Москву военных стал и судимый олигарх Михаил Ходорковский, опубликовавший в соцсетях видео с колонной бронетехники и подписью «Без комментариев». До этого он утверждал, что в Лондоне (где сейчас находится беглый экс-глава ЮКОСа) магазины опустошают не напуганные эпидемий британцы, а почему-то россияне. Причем Ходорковский также не посчитал нужным как-то объяснять, почему он так решил.

Мониторингом, направленным на выявление недостоверной информации в Сети, также занимается специальная рабочая группа Следственного комитета РФ.