Москва, 27 марта. Тест на коронавирус у домашних животных может дать положительный результат, однако они не могут заразиться новым вирусом от человека. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Бельгии якобы зафиксирован первый случай передачи коронавирусной инфекции от человека к домашней кошке.

В Роспотребнадзоре отметили, что тест домашних животных на наличие коронавирусной инфекции может дать положительный результат. Это является следствием того, что коронавирус может оставаться на поверхностях и предметах на протяжении 17 дней, с которыми контактировал зараженный человек, однако животные не могут заразиться новым типом вируса.

«Несомненно, что хозяин контактировал со своей кошкой, а исследование показало наличие инфекции, которой нет. Коронавирусы — SARS-CoV-2 просто присутствовали у животного», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 530 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 24 тысяч человек.

Многие эксперты уверенны, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.