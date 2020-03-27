Землетрясение произошло в 53 км от российской базы в сирийском Тартусе

Дамаск, 27 марта. Национальный центр сейсмического мониторинга в Дамаске зафиксировал землетрясение возле границы с Ливаном. Магнитуда составила 3 балла по шкале Рихтера.

Очаг землетрясения располагается в 53 км от сирийского города Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, пишет агентство SANA

Напомним, что в конце января гостелевидение Сирии сообщило о землетрясении, которое наблюдалось в Дейр-эз-Зоре, Хасаке, Алеппо и Дамаске. В Алеппо землетрясение продолжалось на протяжении семи секунд.

Европейский сейсмологический центр также зафиксировал сейсмическую активность в восточной Турции. В провинции Элязыг и в районе города Сивридже произошло землетрясение магнитудой 6,8.

Ситуация в Сирии остается нестабильной из-за войны, которая продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.